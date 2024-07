CAMPANIA, PUGLIA, EMILIA ROMAGNA E TOSCANA CHIEDONO IL REFERENDUM SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Emilia Romagna, Campania, Puglia e Toscana sono pronte a richiedere l’indizione del referendum abrogativo contro l’Autonomia differenziata. A darne l’annuncio è la segretaria del Partito democratico Elly Schlein: “Stiamo lavorando con le altre forze politiche e sociali per prepararci a raccogliere le firme per il referendum abrogativo, e intanto posso già annunciare che porteremo la richiesta di referendum nei Consigli delle Regioni in cui governiamo”.

“Le regioni – spiega il centrosinistra – hanno sostenuto le iniziative volte al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a condizione del pieno rispetto dei principi di uguaglianza e solidarietà, senza pregiudizio al principio di coesione nazionale”, ma “gli sviluppi del disegno di legge recante ‘Disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’ si sono posti in contraddizione con l’affermazione di questi principi, tanto che, in sede di espressione del parere delle regioni nella Conferenza unificata del 2 marzo 2023 la regione Emilia-Romagna, unitamente alle regioni Campania, Puglia e Toscana, ha espresso voto contrario”, hanno concluso i capigruppo della maggioranza e del M5s.