IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CONVOCATO PER IL REFERENDUM SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il Consiglio regionale della Campania voterà sulla richiesta di un referendum abrogativo dell’autonomia differenziata. La seduta straordinaria si terrà lunedì 8 luglio dalle 15.30 alle 18. La proposta, presentata da Pd, gruppo del presidente di Regione Vincenzo De Luca, Azione, Italia Viva e altre forze della maggioranza, mira ad abrogare la legge n. 86 del 26 giugno 2024 che regola l’autonomia differenziata delle Regioni.

La proposta arriva da tutti i partiti di opposizione al governo Meloni, dal gruppo De Luca presidente, da Azione, Italia Viva e da altre forze di maggioranza.