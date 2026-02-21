CAMPO LARGO E COMUNALI, MASTELLA DA AVELLINO AVVERTE DE LUCA: “I MATRIMONI SI FANNO PER CONVINZIONE”

Torna alta la tensione, in Campania, ma in particolare nei Comuni di Salerno e di Avellino, all’interno del Campo Largo, la coalizione politica che ha vinto le Regionali dello scorso Novembre e che, ora, si prepara ad affrontare l’appuntamento con le Comunali 2026. Da Avellino il leader di Noi di Centro Clemente Mastella lancia un messaggio molto chiaro agli alleati, a cominciare dal Partito Democratico di Piero De Luca.

I matrimoni si fanno per convinzione, non per necessità. Non può essere un’operazione di convenienza dell’ultima ora”. Il riferimento è alle tensioni interne al centrosinistra e alla gestione dei tavoli provinciali, in particolare ad Avellino, dove – denuncia – «il Pd, che ha la maggioranza, diserta le riunioni, non vi invita nemmeno e pensa di poter andare da solo».