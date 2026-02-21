FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “MORTE DOMENICO E’ OMICIDIO, ORA VIA I RESPONSABILI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Lo dicemmo venti giorni fa. Lo ribadiamo oggi. È stato un omicidio. Una catena interminabile di errori, tra omissioni, familismo nel reparto, presunzione e ignoranza, mentre si muoveva la lobby dei cardiochirurghi”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia Campania, intervenendo sulla morte del piccolo Domenico.

“Sono tutti colpevoli, dal direttore generale al primario. La Iervolino non può restare ancora un minuto al suo posto. Ci aspettiamo un pugno di ferro dal Presidente della Regione. Si convochi la Giunta immediatamente. È stato un omicidio”, conclude il leader degli azzurri campani.

Related Posts

Febbraio 21, 2026

ENZO MARAIO (AVANTI-PSI): “MORTE DOMENICO, DOLORE COSI’ GRANDE CHE NON HA NOME”

Febbraio 21, 2026

EDMONDO CIRIELLI (FDI): “RISPETTO PER MORTE PICCOLO DOMENICO, SILENZIO E NON POLEMICHE”

Febbraio 20, 2026

SALERNO, COMUNALI 2026. CLAUDIA PECORARO (M5S): “AUGURI A DE LUCA PER CANDIDATURA. NOI SAREMO DALL’ALTRA PARTE”