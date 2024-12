CAOS NEL M5S, GIUSEPPE CONTE: “SE SONO QUI E’ PERCHE MI HA PREGATO BEPPE GRILLO”

“Se sono qui è perché mi ha pregato Beppe Grillo” e “io per due-tre mesi mi sono preso del tempo, ero consapevole di alcuni nodi irrisolti a partire da quello del Garante”, ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a Sky Tg24. Il Movimento “era in caduta libera” e lo schema di Grillo “era di mettere qualcuno che tamponasse la crisi, una crisi di fondo”, ha aggiunto. Il Movimento cinque stelle “non è nato non con progetto mirato a governare Paese”, ha detto.

“La base del Movimento cinque stelle ha scelto di eliminare la figura monocratica del Garante” che ora “ci ha chiesto di rivotare: è un estremo esercizio da sovrano assoluto”, ha detto il presidente del Movimento cinque stelle che ha quindi assicurato di non avere “timori” rispetto al nuovo voto degli iscritti.