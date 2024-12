CATELLO MARESCA A PELLEZZANO, LUNEDI’ 9 DICEMBRE, PER UN INCONTRO CON IL MONDO DELLA SCUOLA

Interessante incontro, di grande spessore formativo e culturale, attraverso il quale trarre utili insegnamenti per inserirsi al meglio all’interno del contesto sociale del prossimo futuro. E’ quello che si terrà lunedì 9 dicembre 2024 presso il Cinema Teatro “Charlot” di Capezzano dal titolo “Perché lo Stato vince sempre?”, nel corso del quale, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano incontreranno il magistrato Catello Maresca.

Dopo i saluti istituzionali affidati al Sindaco Francesco Morra, all’Assessore alla Pubblica Istruzione Lella Landi e alla dirigente scolastica dell’IC di Pellezzano Grazia di Ruocco, ci sarà l’introduzione di Vincenzo Cirillo, Consigliere della Città Metropolitana di Napoli con delega all’Agricoltura e alla Promozione del territorio.

“E’ per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra – accogliere sul nostro territorio il noto magistrato Catello Maresca, protagonista di numerose battaglie giudiziarie contro reati di varia natura, assegnato dal 2007 alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Un magistrato che dedica la sua vita a combattere il crimine e a difendere i valori di giustizia e legalità. Questo incontro non è solo un momento di ascolto, ma un’importante occasione di riflessione e di crescita per tutti gli alunni del nostro Istituto Comprensivo”.