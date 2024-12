SAN MARZANO SUL SARNO. L’EX SINDACO CARMELA ZUOTTOLO PRESENTA INIZIATIVA SU CLOWNTERAPIA

Lunedì 9 dicembre, alle 19, presso il ristorante Malaga di San Marzano sul Sarno, si terrà l’evento “Il sorriso come medicina”, un’occasione per riflettere sull’importanza del sorriso come strumento di cura, sostegno e benessere. La serata, che si concentrerà sul ruolo della clownterapia in ambito sanitario e sociale, vedrà la partecipazione di importanti personalità del mondo istituzionale, medico e associativo.

Tra gli ospiti ci saranno l’onorevole Guido Milanese, delegato del Ministero dell’Ambiente; l’onorevole Rossella Sessa, responsabile del Dipartimento Disabilità e sociale della Campania per Forza Italia; il dottor Guercio Nuzio Salvatore, pediatra ospedaliero; la dottoressa Francesca Colombo, presidente dell’associazione “Nasi Rossi Clown Therapy”; Emanuele Scifo, presidente della Fondazione Scifo, e l’avvocato Carmela Zuottolo, capogruppo in consiglio comunale di “Siamo San Marzano” e già sindaco di San Marzano sul Sarno.

“Il sorriso è una forza straordinaria, capace di portare speranza e conforto anche nei momenti più difficili”, ha dichiarato l’avvocato Carmela Zuottolo. “Questo evento ci ricorda quanto sia importante prendersi cura non solo del corpo, ma anche dell’anima. La clownterapia, con la sua semplicità e il suo messaggio universale, rappresenta un esempio concreto di umanità e vicinanza. È un onore per me e per la nostra comunità ospitare un incontro così significativo”.