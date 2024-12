REGIONALI 2025. ANTONIO IANNONE (FDI): “IL MINISTRO PIANTEDOSI PUO’ ESSERE IL NOME DI SINTESI”

Alla vigilia dell’edizione 2024 di Atreju, la Festa nazionale di Fratelli d’Italia, in programma da domani 8 Dicembre al Circo Massimo di Roma, il Senatore Antonio Iannone, Coordinatore Regionale di Fdi in Campania, in un’intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO torna sul tema delle Regionali 2025 in Campania, parlando della diverse ipotesi di candidatura in campo per il Centro Destra.

“Il nome migliore”, dichiara Iannone, “è quello del Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, 30 anni esperienza politica e l’unico a battere il Sistema De Luca nel 2009 con le Elezioni Provinciali di Salerno. Il Ministro Piantedosi è un buon nome, sta facendo un ottimo lavoro ed arriva da quelle aree interne della Campania che sono state maggiormente penalizzate nei 10 anni di Presidenza De Luca”.

“Per noi”, conclude Iannone, “quello di Piantedosi è un ottimo nome di sintesi, bisogna, pero’, verificare la sua disponibilità alla candidatura alla Presidenza della Regione Campania”