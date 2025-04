CAPACCIO, COMUNALI 2025. ECCO TUTTE LE LISTE PER I CANDIDATI SINDACO PAOLINO, CORRADINO E CARAMANTE

Sono state depositate, questa mattina, le liste per i tre candidati Sindaco per le Comunali 2025 di Capaccio. In campo Gaetano Paolino, Simona Corradino e Carmine Caramante. Ecco tutti i candidati al Consiglio Comunale.

LISTE A SOSTEGNO DI SIMONA CORRADINO

FORZA CAPACCIO

Cosmina Algieri

Milena Andreioli

Vito Arcaro

Christian Cicala

Tiziana Coralluzzo

Giuseppe Antonio Daniele

Domenico De Riso

Vincenzo Gravina

Lorenzo Maiellaro

Pasquale Mazza

Jennifer Passannanti

Alfonso Rubini

Maria Speranza Scarcello

Francesco Sica

Francesco Taddeo

Rossella Anna Tedesco Popolo di Capaccio Paestum Pasquale Quaglia

Teresa Basile

Fabio D’Alessandro

Carmine Pasquale De Rosa

Emilia Greco

Maria Velia Petraglia

Pasqualino Ristallo

Antonio Rizzo

Mariagrazia Rizzo

Marianna Romano

Simona Ruggeri

Marianna Ruggiero

Pasqualina Sorrento

Mario Tedesco

Domenico Vecchio

Veronica Lettieri Simona Sindaco Annamaria Caputo

Luigi Gino Delli Priscoli

Dalila Di Bartolomeo

Luigi Guarracino

Viktoryia Macrì

Rosanna Marino

Florinda Masci

Marianna Matrone

Djamila Moubarki

Anna Maria Palladino

Gaetano Pecora

Simona Pesce

Gianluca Pinto

Aurora Serra

Giuseppe Torrusio

Enzo Vinci Tutti! Mehdi Boulaghmal

Nino Cerullo

Gerardo Donato D’Alessio

Christian De Martino

Bonaventura Falcone

Antonella Franco

Pasquale Massa

Giuseppina Mitrano

Angela Pace

Caterina Peduto

Maria Raffaela Restaino

Angelo Santomauro

Cosima Santomauro

Stella Siani

Sante Siano

Franco Tarallo Elezioni 2025 a Capaccio Paestum – Le liste della colazione di Gaetano Paolino Lista Capaccio Paestum nel Cuore Anna Buccino

Giuseppe Caceci

Carmine Cervo

Igor Ciliberti

Alessia Di Iaconi

Francesco Falsone

Adamo Fasano

Letizia Gallipoli

Serena Iannuzzi

Mariangela Maio

Patrizia Martino

Gianfranco Masiello

Angelo Merola

Maria Santonicola

Sara Serra

Eustachio Voza Lista Capaccio Paestum Nuovi Orizzonti Pasquale Accarino

Chiara Anzalone

Elvira Barlotti

Federica D’Alessio

Carlotta Filippone

Emilio Gatto Junior

Maria Rosaria Giuliano

Annamaria Graziuso

Anna Lettieri

Antonio Mastrandrea

Paola Mirarchi

Elvira Naindenel

Maurizio Paolillo

Rossano Polito

Angelo Quaglia

Lorella Taddeo Capaccio Paestum sostenibile e solidale Palmina Agriesti

GIovanni Cirone

Antonio D’Angelo

Annalucia Di Lorenzo

Enrico Rosario Franco

Adele Ignarro

Dalila Fernanda Longo

Roberto Marino detto Vivaio

Annamaria Monte

Genoveffa Nappo detta Genny

Ulderico Paolino

Adele Renna

Vincenzo Risi

Martina Russo

Gianmarco Scairati

Filippo Topo Paolino sindaco Marina Agosto

Antonio Agresti

Domenico Camardo

Milena Cicatiello

Silvia Desiderio

Daniela Di Genio

Pasquale Fraiese

Serena Landi

Nicola Lorusso

Pasquale Mazza

Giovanni Meluccio

Davide Mirarchi

Maria Luisa Poppiti

Umberto Puca

Luca Sabatella

Pamela Volpe Elezioni 2025 a Capaccio Paestum – Le liste della colazione di Carmine Caramante Fratelli d’Italia Rosanna Beatrice

Antonella Caiazzo

Domenico Cavallo

Veronica Coticella

Claudio D’Angelo

Roberto Daniele

Loredana David

Pasquale De Rosa

Vincenzo Iannone

Alfonsina Montechiaro detta Nellina

Fernando Maria Mucciolo

Carmelo Pagano detto Nino

Antonio Pingaro

Antonio Plaitano

Annalisa Serino

Gerardo Stabile Primavera Maria Grazia Anzalone

Andrea Altieri

Vito Cammarano

Gaetano Cataneo

Cosimina Chiumiento

Maria Donatina De Rinaldis

Angela Di Biasi

Lucio Di Filippo detto Jack

Sara Fasolino

Pino Liguori

Mirko Marzullo

Alessio Pastena

Luana Podeia

Francesco Tedesco

Cosimo Tesauro

Giuseppe Casella Libertà è Partecipazione Anna Bellissimo

Maria Rosaria Campitiello

Paolo Antonio Costantino

Pasquale D’Agostino

Elisabetta D’Angelo

Mario Dello Iacono

Gennaro D’Errico

Giovanna Galardi

Dante Garofalo

Marianna Mazzaro

Pietro Noce

Pasquale Nicodemo

Vincenzo Polignano

Giuseppe Rainone

Giusy Sorgente

Luciano Valva Niente Paura Michele Altieri

Giuseppe Bottalico

Claudio Caraffa

Valeria Colombo

Angelo Di Iaconi

Ennio Giacento

Elio Ianniello

Adriano Ingenito

Antonella La Regina

Rossana Leone

Martina Marino

Carmine Merola

Rita Sebastiano

Gennaro Scovotto

Giuseppina Voria

Ciro Vuto