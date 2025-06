CAPACCIO PAESTUM. ECCO LA GIUNTA PAOLINO: TUTTI ESTERNI GLI ASSESSORI

C’è la longa manus dell’ex Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante dietro la composizione della Giunta di Capaccio Paestum, decisa dal neo Sindaco Gaetano Paolino che, proprio nell’ex primo cittadino del centro della Valle dell’Irno, ha trovato un fidato alleato nel corso della campagna elettorale. Sono tutti esterni i nomi che compongono la nuova Giunta che, stando alle voci che giungono da Capaccio Paestum, dovrebbe essere modificata nei prossimi mesi, qualora non giungesse il provvedimento di scioglimento da parte del Ministero dell’Interno per l’indagine su camorra e politica, legata all’ex Sindaco Franco Alfieri. Ecco i nomi dei nuovi assessori.

prof.ssa MARIA SARNO, vicesindaco e assessore a Lavori Pubblici, Transizione Ecologica e Istruzione – 52 anni, professore ordinario in Chimica Industriale e Tecnologica, è il direttore del Centro Interdipartimentale NanoMates dell’Università di Salerno. Responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali, vanta numerosi premi e riconoscimenti di prestigio. Vive a Salerno.

dott.ssa ALESSANDRA SENATORE, assessore a Politiche di Coesione, Sviluppo Locale, Culturali e Sociali – 51 anni, sociologa ed esperta in processi d’innovazione nella PA e sviluppo locale. Vanta un master di II livello in ‘Management e governance della Pubblica Amministrazione’ presso l’Università degli Studi di Salerno. Alle Regionali del 2020, è stata candidata nella lista +Campania in Europa con De Luca presidente. Vive a Salerno.

dott. ROSARIO D’ACUNTO, assessore al Turismo – 68 anni, già sindaco di Giffoni Sei Casali (Sa) dal 1997 al 2007, è presidente di AssoTes, l’associazione professionale che rappresenta gli operatori del Turismo Esperienziale di tutta Italia, e presidente dell’associazione ‘Città della Nocciola’. Vanta una carriera quarantennale nel settore della docenza superiore e universitaria, con vocazione particolare al marketing del turismo e del territorio. Vive a Giffoni Sei Casali.

avv. DECIO RINALDI, assessore ad Affari Generali, Innovazione, Impatto Sociale e Transizione Digitale, Politiche Giovanili – 52 anni, laureato in Giurisprudenza ed iscritto all’Ordine degli avvocati di Salerno, ha conseguito un dottorato di ricerca in Comparazione e Diritto Civile presso l’Università degli Studi di Salerno, specializzandosi come consulente di imprese ad alto contenuto tecnologico e innovativo. È stato anche consulente, presso il Consiglio regionale della Campania, in attività di analisi e ricerca nel campo delle politiche pubbliche, supporto tecnico-giuridico nei processi di riforma istituzionale e amministrativa, anche in ordine alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e all’elaborazione dei provvedimenti legislativi regionali. Tifosissimo della Salernitana, è il presidente dell’Associazione Fans 1919. Vive a Salerno.

dott. ALFONSO BUFANO, assessore a Bilancio, Finanze e Tributi – 58 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Salerno, è stato revisore dei conti e responsabile dell’Area Economico-Finanziaria presso numerosi comuni salernitani. È iscritto all’Albo Ctu presso il Tribunale di Salerno come commercialista ed esperto contabile. Vive a Battipaglia.