CAPACCIO PAESTUM. L’ATTACCO DI FORZA ITALIA A PAOLINO: “MAI TANTO IN BASSO”

“5 assessori, 5 Forestieri. Il Sindaco, pur disponendo di 5 posti in Giunta, non ne ha assegnato nemmeno uno ai suoi Consiglieri di Maggioranza. Evidentemente, li stima moltissimo!

Stanno arrivando le bollette della spazzatura, con un aumento del 70%. Altre ne arriveranno, a partire dai passi carrabili e dagli altri servizi. L’Amministrazione Alfieri ha contratto debiti che ammontano a circa 100 milioni di euro. E ora chi paga? Come al solito, la povera gente, il ceto medio, le persone che vivono del proprio lavoro.”

E’ quanto scrivono, in una nota, i responsabili cittadini di Capaccio Paestum di Forza Italia.

Un dubbio atroce. La faranno franca anche stavolta i soliti noti? Una vera vergogna. Un’altra vergogna è che le bollette se le sono tenute nel cassetto, invece di inviarle come per legge prima della campagna elettorale, falsificandone l’esito. La Commissione di accesso, nella quale il popolo ripone grande fiducia indaghi sui eventuali responsabili amministratori e dipendenti.

– 56 dipendenti sono stati mandati a casa, ma solo ora, a elezioni concluse. Illudendoli, come in tutti questi anni, per poi tradirli dopo essersi presi i voti. Non si trattano così padri e madri di famiglia, e tanti giovani. Senza amore, senza rispetto.

– Infine, il PUC: da quel che si sa, hanno nominato i tecnici, li hanno pagati e si sono tenuti il piano nel cassetto, senza mai avvertire la popolazione, nemmeno dopo il Covid, continuando a procedere per varianti puntuali al vigente PRG.