CAPACCIO PAESTUM. PAOLINO FUGGE DAL CONFRONTO TV CON CORRADINO E CARAMANTE

Colpo di scena, a Capaccio Paestum, nella campagna elettorale che accompagna i cittadini al voto di domenica 25 e lunedi’ 26 per la scelta del nuovo Sindaco. Al tanto atteso confronto Tv tra i candidati sindaco, organizzato dall’emittente Stile Tv, non ha partecipato Gaetano Paolino che si è limitato ad inviare un video messaggio nel quale ha spiegato le ragioni di una assenza che ha lasciato tutti perplessi. Al confronto, invece, hanno preso parte Carmine Caramante e Simona Corradino che, proprio in diretta, rispetto alla scelta di Paolino ha sottolineato come “La democrazia è confronto, è parlare, è spiegare le proprie idee. Ero presente perché invitata e per rispetto dei cittadini di Capaccio Paestum”. Intanto, a Capaccio Paestum, sono in arrivo gli ultimi appuntamenti elettorale in vista del silenzio che scatterà dalla mezzanotte di venerdi’ 23 Maggio.

Share on: WhatsApp