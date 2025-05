CAPACCIO PAESTUM. SIMONA CORRADINO: “RISULTATO IMPORTANTE, ORA FERMA OPPOSIZIONE”

“Risultato importante, ora una opposizione ferma e puntuale”. Commenta così il decreto delle urne la candidata sindaco Simona Corradino, al termine delle operazioni di spoglio che l’ha vista arrivare al 31% dei consensi.

“Adesso ho un compito che mi ha affidato il popolo di Capaccio Paestum ed è quello di fare opposizione. Non sarà facile, ma andrò avanti per la mia strada non venendo meno a quanto deciso dall’elettorato. Non ho alcun rammarico, mi spiace solo di non essere riuscita a convincere una parte di popolazione che ha votato altrove, ma il popolo è sovrano e come tale va sempre rispettato”.