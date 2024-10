CAPACCIO, VICENDA ALFIERI. L’OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE AL SINDACO DI DIMETTERSI

Il Consigliere Comunale di Capaccio Emanuele Sica, rappresentante delle forze di opposizione, con una nota diffusa alla stampa chiede al Sindaco Franco Alfieri, coinvolto nella vicenda giudiziaria che lo vede in carcere, di rassegnare le proprie dimissioni.

E’ quanto ha auspicato, in un comunicato stampa, il consigliere comunale di minoranza di Capaccio Paestum, Emanuele Sica, in riferimento alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sindaco Franco Alfieri, attualmente in carcere e sospeso dalle sue funzioni. “La situazione è delicata e la città non può più aspettare”.

Il consigliere di minoranza ha sottolineato come la gestione Alfieri avrebbe portato Capaccio Paestum in una grave crisi economico-finanziaria, evidenziata dalla nota della Corte dei Conti e dalla relazione dei Revisori che hanno certificato un disavanzo milionario. “Nascondere per mesi questa situazione alla cittadinanza è stato un atto irresponsabile – ha affermato Sica – un metodo che dimostra come gli interessi personali del sindaco siano sempre prevalsi su quelli della collettività“.

Sica ha quindi rivolto un appello a tutte le forze politiche e ai movimenti civici di Capaccio Paestum, invitandoli a fare fronte comune per superare questa difficile situazione e ridare alla città un’amministrazione