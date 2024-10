NOCERA SUPERIORE. L’OPPOSIZIONE CONTRO D’ACUNZI: “PALAZZO DI CITTA’ INACCESSIBILE, E’ COME PINOCHET”

I Consiglieri di Minoranza del comune di Nocera Superiore, Carmine Amato, Enrico Bisogno, Annalisa Carleo, Maurizio Lamberti e Giovanni Iannone, contestano il nuovo rigido protocollo applicato dal Sindaco relativo alla gestione degli ingressi dei cittadini al Comune.

Si è spesa in campagna elettorale la propagandistica espressione CASA DI VETRO, al fine di evocare l’idea di TRASPARENZA e ACCESSIBILITÀ, ci ritroviamo invece, ad oggi, ad avere un Municipio trasformato in BUNKER, con cancelli chiusi e ingressi controllati che prevedono addirittura che i cittadini, depositino il proprio documento di riconoscimento per poter accedere agli uffici.

Numerose le segnalazioni che abbiamo ricevuto dai cittadini che lamentano un eccesso nella gestione degli accessi ai servizi presso la Casa Comunale.

Chiediamo pertanto il ritorno ad una normalità negli accessi dell’utenza cittadina al Comune e ai relativi uffici, auspichiamo che i cittadini possano approcciarsi alla “cosa pubblica” con serenità ricevendo la dovuta assistenza e la cortese accoglienza.

Tutto ciò premesso sarà oggetto di una INTERROGAZIONE CONSILIARE che presenteremo a breve al fine di ricevere risposte in merito dal Primo Cittadino nel primo Consiglio Comunale utile.