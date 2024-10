SCAFATI. IL PROSSIMO 13 NOVEMBRE ATTESA LA SENTENZA PER IL SINDACO PASQUALE ALIBERTI

E’ in calendario per il prossimo 13 Novembre la lettura della sentenza nell’ambito del processo che, tra gli altri, vede coinvolto anche l’attuale Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. Il procedimento di primo grado, denominato processo SARASTRA, sul banco degli imputati vede anche il primo cittadino del centro dell’Agro che, in caso di condanna, potrebbe anche essere sospeso in base alla Legge Severino.

Una situazione che, a Scafati, tiene buona parte del mondo politico con il fiato sospeso, anche perchè le Comunali si sono tenute appena nel 2023 e, quindi, si tratterebbe di un eventuale ritorno anticipato alle urne con molti anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Nella requisitoria la Procura ha chiesto per Pasquale Aliberti la condanna ad oltre 6 anni di reclusione.