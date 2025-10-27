CAPUTO: “HO SCELTO CIRIELLI, GUIDA SOLIDA”. CASCONE: “CHIAMA AZIENDE SOSTENUTE DA GIUNTA DE LUCA”

E’ un vero e proprio botta e risposta, a distanza, ma a mezzo social, quello che è andato in scena tra l’ex Assessore Nicola Caputo, oggi con Forza Italia, ed il Consigliere Regionale Luca Cascone.

“Ho scelto di sostenere Edmondo Cirielli” ha scritto oggi Nicola Caputo, ” perché la Campania ha bisogno di una guida solida, concreta e affidabile. Cirielli non è un uomo di slogan ma di sostanza.

È un servitore dello Stato con esperienza amministrativa e istituzionale, capace di ascoltare, decidere e unire.

Ha visione, rigore e senso del dovere, qualità indispensabili per restituire credibilità e autorevolezza alla politica regionale. Edmondo Cirielli è la persona giusta per guidare la Campania in una fase complessa, in cui occorre rimettere ordine nelle priorità, infrastrutture, sanità, ambiente, sicurezza, sviluppo e giovani.