CAPUTO: “HO SCELTO CIRIELLI, GUIDA SOLIDA”. CASCONE: “CHIAMA AZIENDE SOSTENUTE DA GIUNTA DE LUCA”

E’ un vero e proprio botta e risposta, a distanza, ma a mezzo social, quello che è andato in scena tra l’ex Assessore Nicola Caputo, oggi con Forza Italia, ed il Consigliere Regionale Luca Cascone.
“Ho scelto di sostenere Edmondo Cirielli” ha scritto oggi Nicola Caputo, ” perché la Campania ha bisogno di una guida solida, concreta e affidabile. Cirielli non è un uomo di slogan ma di sostanza.
È un servitore dello Stato con esperienza amministrativa e istituzionale, capace di ascoltare, decidere e unire.
Ha visione, rigore e senso del dovere, qualità indispensabili per restituire credibilità e autorevolezza alla politica regionale. Edmondo Cirielli è la persona giusta per guidare la Campania in una fase complessa, in cui occorre rimettere ordine nelle priorità, infrastrutture, sanità, ambiente, sicurezza, sviluppo e giovani.
Un presidente capace di ricostruire il legame tra cittadini e istituzioni promuovendo la cultura del fare, non del rinvio. Tra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli ho scelto con convinzione la via della responsabilità e della concretezza. Perché in un tempo di populismi e promesse facili continuo a credere nella politica del lavoro, del servizio e dei risultati.”
A commentare il post di Caputo è arrivato il Consigliere Regionale Luca Cascone, oggi candidato con Fico Presidente, nella lista A TESTA ALTA. “Nicola come sai ti stimo e ti voglio bene, ovviamente non ho condiviso le tue scelte, ma ognuno fa giustamente quello che ritiene corretto. Però ti chiederei se ti fosse possibile, per correttezza nei confronti di tutti, e del percorso fatto insieme di non chiamare le aziende agricole della provincia di salerno (almeno questo so di sicuro), per la tua candidata o per il tuo nuovo partito, perché sicuramente sono aziende con cui avrai lavorato portando avanti i progetti ed i finanziamenti della Giunta De Luca.
Ti rispetto, ma ci vuole correttezza,”