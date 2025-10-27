FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “IL VICE DI CIRIELLI IN REGIONE? DECIDERA’ L’ELETTORATO”

“Il vice di Cirielli? Non ne abbiamo discusso, ma mi sembra ovvio che vada al partito della coalizione che prende più voti. Fratelli d’Italia ha avuto la possibilità di indicare il presidente, gli alleati devono completare la proposta di governo con una scelta plurale. Ma ovviamente sarà l’elettorato a decidere a chi toccherà la proposta. Non c’è stato alcun accordo su questo. Come sempre, sarà la politica a guidare le scelte. Io vice se toccasse a Forza Italia? Presto per dirlo, pensiamo a vincere”. Lo afferma Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

