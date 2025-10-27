LELLO TOPO (PARTITO DEMOCRATICO): “FICO HA CAPITO COME CI SI CONFRONTA CON IL TERRITORIO”

Le elezioni regionali si vincono “se stai dentro il corpo delle persone, non so se mi spiego. Dentro i conflitti, le aspirazioni, le necessità, le ambizioni”. Così l’eurodeputato del Pd Raffaele Topo, parlando delle regionali in Campania in un’intervista a Il Fatto Quotidiano e sottolineando che Fico “è abbastanza dentro e ha capito subito come ci si misura nel territorio”. Per l’europarlamentare dem, Fico, che ha accettato in una lista a lui collegata anche il figlio di Luigi Cesaro, “ha imparato una lezione: le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Armando aveva una pendenza giudiziaria, uno sciocco abuso d’ufficio, che si è concluso con la piena assoluzione. Armando è nu piezz e pane. E Fico ha costituito un gruppo di lavoro e stabilito delle regole: sei dentro le regole? Entri. Sei fuori?”. Poi aggiunge: “Diciamo che ad oggi siamo dentro una forchetta che può arrivare ai 10 punti.

Ma la campagna elettorale produce sempre qualche rimodulazione.

Devo dire che il mio gruppo ha fatto un capolavoro, ha in campo il sindaco di San Giorgio a Cremano. Quanti più amministratori sono in campo, tanto più alta sarà la probabilità di vittoria”

