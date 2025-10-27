CONSIGLIERI REGIONALI E SOCIAL: ANDREA VOLPE PRIMO, POI TOMMASO PELLEGRINO E NUNZIO CARPENTIERI

Un’analisi sui profili Facebook e Instagram dei consiglieri regionali uscenti di Salerno, a poco più di un mese dal voto, incorona Andrea Volpe come leader per interazioni e impatto complessivo. Carpentieri e Matera brillano per efficienza, ma è Volpe a combinare ampiezza e coinvolgimento.

A poco più di un mese dalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, la sfida si gioca anche, e sempre di più, sui social. La capacità di parlare alla propria base elettorale online, e di generare interazioni reali, è ormai parte integrante delle strategie di comunicazione politica. Un’analisi condotta tra il 1° luglio e il 21 ottobre 2025 sui profili Facebook e Instagram dei consiglieri regionali uscenti della provincia di Salerno fotografa chi, alla vigilia della campagna elettorale, ha saputo costruire la presenza digitale più efficace.

Volpe in testa per impatto complessivo

Andrea Volpe si conferma il consigliere più performante sui social, con una media di 676 interazioni per post su una fanbase complessiva di oltre 30mila follower. Alle sue spalle, Tommaso Pellegrino (547,6 interazioni) e Nunzio Carpentieri (362,2). La leadership di Volpe si distingue per equilibrio tra ampiezza della community e capacità di attivazione: riesce a mantenere un tasso di engagement superiore al 2% su numeri di pubblico elevati, un dato raro nel panorama locale.

Efficienza: i migliori in rapporto ai follower

Se si guarda invece alla percentuale di engagement medio rispetto al totale dei follower, un indicatore di efficienza più che di volume, il quadro cambia leggermente. Nunzio Carpentieri guida con un tasso del 2,83%, seguito da Corrado Matera (2,5%) e Andrea Volpe (2,22%). Carpentieri e Matera lavorano su fanbase più ristrette, ma molto reattive: numeri assoluti minori, ma comunità che risponde in modo intenso ai contenuti pubblicati.

Facebook resta la piattaforma chiave

L’analisi conferma che Facebook continua a essere il canale principale di mobilitazione politica locale, con livelli di interazione decisamente più alti rispetto a Instagram. Per esempio, Volpe ottiene quasi 950 interazioni medie per post su Facebook, contro poco più di 400 su Instagram. Una tendenza coerente con la demografia dell’utenza salernitana, ancora fortemente concentrata sulla piattaforma di Meta.

Strategie diverse, risultati diversi

Il dato più interessante riguarda la frequenza di pubblicazione: chi pubblica meno ma in modo mirato ottiene spesso risultati migliori. Volpe e Carpentieri, con rispettivamente 17 e 15 post nel periodo analizzato, ottengono tassi di interazione elevatissimi. All’opposto, Aurelio Tommasetti e Michele Cammarano, molto attivi (oltre 100 post a testa), registrano engagement più bassi, segno che quantità non sempre significa efficacia.

Piattaforma utilizzata: Popsters

Per condurre l’analisi dei profili social è stato utilizzato Popsters, uno strumento che consente di ottenere statistiche e confronti dettagliati sui contenuti pubblicati da pagine o profili pubblici su diversi social network (Facebook, Instagram, YouTube, Telegram e altri). In pratica, inserendo il link al profilo che si vuole analizzare e definendo l’arco temporale desiderato, Popsters restituisce dati come: numero di post, interazioni totali (like, commenti, condivisioni), media per post, engagement rate, e permette di esportare report in PDF, XLSX, PPTX. In questo caso, dopo aver selezionato il periodo dal 1° luglio al 21 ottobre 2025 e rilevato manualmente i follower, abbiamo potuto cross-controllare l’engagement medio per post e la percentuale rispetto alla fanbase. Un aspetto interessante: con Popsters è teoricamente possibile estendere l’analisi a tutti i consiglieri regionali della regione Campania, semplicemente inserendo i rispettivi profili social e usando la stessa metodologia. Questo apre la porta a una “classifica social” più ampia, che va oltre la sola provincia di Salerno. E allora viene spontanea la domanda finale: chi sarà il primo in classifica fra tutti i consiglieri regionali campani sui social? Una sfida aperta all’ultimo post.

il peso della comunicazione mirata

Il quadro complessivo mostra come la comunicazione politica online non si misuri solo in numeri di follower, ma soprattutto in capacità di coinvolgere. Andrea Volpe emerge come il consigliere con la presenza digitale più incisiva, grazie a un mix di contenuti calibrati e pubblico fidelizzato. Carpentieri e Matera confermano invece strategie di nicchia molto reattive, in grado di generare ottimi livelli di partecipazione in rapporto alla dimensione della propria community. La partita elettorale resta aperta, ma, come dimostrano i dati, la sfida dei social è già iniziata.