ANIELLO GIOIELLA (FDI): “LA MIA CAMPAGNA DI ASCOLTO IN TUTTA LA PROVINCIA DI SALERNO”

“Continua il mio viaggio di ascolto nei territori della nostra Campania. Questa volta ho visitato le aree di Agropoli, Torchiara e Castellabate, dove ho incontrato cittadini e amministratori locali per raccogliere idee, proposte e criticità.”
Lo scrive Aniello Gioiella, candidato al Consiglio Regionale nella lista di Fratelli d’Italia.
Tra i temi più sentiti è emerso con forza quello della Sanità: non è accettabile che, in caso di emergenza, un cittadino di queste zone debba percorrere decine di chilometri per raggiungere l’ospedale di Vallo. Garantire un’assistenza sanitaria più vicina e accessibile è una priorità assoluta.
Abbiamo parlato anche del porto, una risorsa strategica che va ampliata e potenziata per attrarre turismo e nuove opportunità economiche.
E infine del Complesso De Vivo, un bene regionale oggi abbandonato ma che potrebbe tornare a essere un punto di riferimento per la comunità, attraverso un progetto di recupero e valorizzazione.
Ogni tappa di questo percorso rafforza la convinzione che la Campania può e deve crescere, partendo dall’ascolto e dal confronto con chi la vive ogni giorno.
Con passione e ragione, continuiamo insieme questo cammino verso una regione più vicina ai cittadini e alle loro esigenze.