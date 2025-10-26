EDMONDO CIRIELLI: “IN 10 GIORNI DA 4 LISTE SIAMO PASSATI AD 8 PER LA MIA COALIZIONE”

“Abbiamo depositato tutte le liste con i candidati che mi sosterranno. Avevamo previsto di presentare 4 liste, alla fine ne sono diventate 8! Perché in queste ultime due settimane si è innescato un entusiasmo incredibile: siamo sempre di più. Cresciamo e continuiamo a crescere. “
Lo scrive il candidato Presidente della Regione Campania per il Centro Destra Edmondo Cirielli.
Ringrazio i candidati che saranno al mio fianco in queste quattro settimane decisive,
i partiti della coalizione, i sostenitori, i simpatizzanti e tutti i cittadini campani che guardano con fiducia e curiosità alla nostra proposta positiva per la Campania.
Rialziamoci, è tempo di tornare grandi!