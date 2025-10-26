GIUSEPPE CONTE RICONFERMATO CAPO DEL M5S: “ORA AVANTI A TESTA ALTA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta.
Sempre dalla parte giusta!”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, appena riconfermato presidente di M5s, dal voto degli iscritti.

Related Posts

Ottobre 26, 2025

EDMONDO CIRIELLI: “IN 10 GIORNI DA 4 LISTE SIAMO PASSATI AD 8 PER LA MIA COALIZIONE”

Ottobre 26, 2025

FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “CAPOLISTA DI MASTELLA FERMATO PERCHE’ UBRIACO AGGREDI’ AGENTI”

Ottobre 26, 2025

GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “PER CIRIELLI E FDI, IL GRANDE ENTUSIASMO DEL CILENTO”