“Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta.
Sempre dalla parte giusta!”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, appena riconfermato presidente di M5s, dal voto degli iscritti.
GIUSEPPE CONTE RICONFERMATO CAPO DEL M5S: “ORA AVANTI A TESTA ALTA”
“Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta.