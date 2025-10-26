REGIONALI IN CAMPANIA. MATTEO SALVINI: “LUCIA VUOLO, PER NOI UN GRADITO RITORNO”

Oggi a Napoli, Matteo Salvini ha presentato ufficialmente i candidati della Lega per le elezioni regionali in Campania. Tra i nomi più attesi figura Lucia Vuolo, che si candiderà per la provincia di Salerno. La sua candidatura rappresenta un gradito ritorno per il leader del partito, che ha espresso grande fiducia nelle qualità e nell’esperienza della già europarlamentare.

Salvini ha sottolineato l’importanza di schierare candidati radicati sul territorio e con una consolidata esperienza politica, capaci di rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini campani. Con Lucia Vuolo, la Lega punta a rafforzare la propria presenza nella provincia di Salerno, confermando un impegno concreto verso le politiche locali e regionali.