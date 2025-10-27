ANTONIO IANNONE (FDI): “SU PIANO RICOSTRUZIONE CAMPANIA SOLO PASSERELLE ELETTORALI”

“Il Piano di ricostruzione della Regione Campania e’ l’emblema dell’incapacità amministrativa di De Luca, del suo assessore e dell’intero centrosinistra. Dopo anni di rinvii, consulenze costose e sprechi, la Regione arriva con tre anni di ritardo ad approvare un Piano pieno di falle e incongruenze. E’ inaccettabile che, dopo la tragedia della frana del novembre 2022 — che costò dodici vite — si sia deciso di ripartire da zero per adeguare un piano che già doveva prevedere la tutela idrogeologica. In due mandati De Luca si e’ fatto vedere sull’isola appena tre volte, e oggi, in piena campagna elettorale, torna per presentare un piano che sa di propaganda piu’ che di ricostruzione. I cittadini meritano rispetto, non passerelle. La Regione, De Luca, l’assessore Discepolo e il responsabile Gentile spieghino i ritardi, i costi e le responsabilità’ di questa gestione fallimentare”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

Share on: WhatsApp