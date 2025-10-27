FRANCO PICARONE (PD): INCONTRI A SALERNO E COMITATO ELETTORALE A MONTECORVINO ROVELLA

Continua su tutto il territorio della Provincia di Salerno la campagna elettorale di Franco Picarone, Consigliere Regionale del Pd, candidato alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 Novembre con la lista del Partito Democratico. Picarone, che domenica ha tenuto un incontro pubblico a Salerno, ha già inaugurato, in Provincia, un primo comitato elettorale nel Comune di Montecorvino Rovella con un evento al quale ha preso parte, tra gli altri, il Sindaco Martino D’Onofrio.

“Oggi” scrive Franco Picarone, ” ho vissuto due momenti davvero speciali: l’incontro al Capitol a Salerno e l’inaugurazione del comitato di Montecorvino Rovella. Due tappe importanti, vissute tra amici che condividono con me speranze, idee e progetti per il futuro dei nostri territori.

È sempre bello ritrovarsi in una comunità di persone appassionate, che credono nel valore dell’impegno, della partecipazione e della buona politica

Porto a casa l’energia e l’entusiasmo di una giornata piena di sorrisi, di confronto e di voglia di fare. Continuiamo insieme su questa strada!