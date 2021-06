CAPUTO-PICARONE, IN UN WTSUP IL CASO POLITICO: IL PERMESSO AL PD PER GLI INCONTRI A SALERNO

Ad anticipare la notizia, nella giornata di ieri, è stato il sito Italia2tv.it: uno scambio di messaggi privati tra l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, esponente di Italia Viva, ed il Presidente della Commissione Finanze Picarone, uomo del PD, nel quale Caputo chiede il consenso al Partito Democratico per una visita istituzionale in Provincia di Salerno, su invito di Tommaso Pellegrino, Consigliere Regionale e Capogruppo di Italia Viva.

“Ho avuto una richiesta di tour da Pellegrino, che ti giro prima conferma”, scrive Nicola Caputo. Un permesso per acconsentire o un appuntamento in comune?” Scrive Caputo a Picarone che, per un banale errore, pubblica il messaggio sulle storie di Wtsup, immediatamente individuato e fermato con una screenshot dall’attenta redazione di Italia2tv.it.

Un messaggio che, sotto il profilo politico, mette in cattiva luce Nicola Caputo, assessore regionale di Italia Viva, che quasi chiede il permesso per arrivare in Provincia di Salerno. Peggio ne esce il povero Pellegrino che, sostanzialmente, vede cancellato il suo ruolo di consigliere regionale di Italia Viva e di capogruppo del partito di Matteo Renzi.