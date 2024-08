CARLO CALENDA (AZIONE): “C’E’ UNA IMMENSA COPERTA DI IPOCRISIA CHE COPRE IL CAMPO LARGO”

“C’è una immensa coperta di ipocrisia che avvolge il campo largo”. Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda.

Non comprendo la sorpresa del Partito democratico per le posizioni del Movimento 5 stelle in politica estera. Non sapevate che erano filotrumpiani in quanto filorussi? È stata una scoperta recente? E sono posizioni così diverse da quelle di Tarquinio candidato dal Partito democratico alle elezioni europee o di Avs?”, sottolinea Calenda, che aggiunge: “L’affermazione ‘unità senza veti’ serve a buttare dentro qualsiasi cosa. L’unica cosa che manca e che non può esserci è un’agenda di governo”.