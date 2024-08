SCAFATI. I DATI DELL’INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO INVIATI DAL SINDACO ALIBERTI AL GOVERNO

Questa mattina il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti ha inviato una nota alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro

dell’Ambiente, al Ministro della Salute, alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, alle Prefetture di Salerno, Napoli e

Avellino e al Presidente della Regione Campania in merito a potenziali pericoli e danni per la salute umana derivanti dalla grave situazione di emergenza ambientale del fiume Sarno, con richiesta di interventi urgenti volti a fronteggiare la stessa. Nella missiva il primo cittadino di Scafati denuncia i risultati di un approfondimento specialistico effettuato dal sindaco, in qualità di specialista in

“Igiene e Medicina Preventiva” e di “Medico Competente”, con il supporto di un team di collaboratori con elevate competenze in ambito scientifico, finalizzato a rivalutare i report di analisi effettuate dalla società Geoconsultlab – società incaricata dal Consorzio di

Bonifica dell’Agro-Nocerino-Sarnese per conto della Regione Campania – relativamente alle acque del fiume Sarno nel tratto in cui attraversa il territorio comunale, i cui esiti sono stati dettagliati in due distinte relazioni, trasmesse rispettivamente in data 19.04.2023 e 28.11.2023.