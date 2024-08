AZIENDA SPECIALE CAVA-COSTA D’AMALFI: NAPOLEONE CIOFFI ELETTO NUOVO PRESIDENTE

Nata nel maggio scorso, l’Azienda speciale consortile Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale imprenditoriale e di proprio statuto per l’esercizio in forma associata dei servizi sociali ed assistenziali, firmata dai Comuni dell’ambito territoriale S2: Amalfi, Atrani, Cava de’Tirreni (ente capofila), Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.

“La nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente – afferma Paolo Vuilleumier, Presidente dell’ Assemblea dei soci – rappresentano il primo passo verso un’operatività piena dell’azienda, che si candida a gestire, in forma associata ed unitaria, le politiche sociali e sanitarie del territorio. In un’area che, soprattutto nei mesi estivi, presenta enormi criticità legate alla mobilità e all’assenza di presidi adeguati al bacino di utenza, la sfida che ci attende richiede il massimo impegno da parte di tutti. Sono certo che, tutti insieme, sarà possibile affrontarla, con risultati positivi per le nostre comunità“.

Anche il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli e l’ Assessore ai Servizi Sociali Giovani Del Vecchio hanno espresso grande soddisfazione per un traguardo storico atteso da anni e che renderà più efficiente la gestione dei servizi alla persona.