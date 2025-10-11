CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): “PORTERO’ LA VOCE DEI CITTADINI IN REGIONE CAMPANIA”

Dalla sua esperienza da sindaca e capogruppo consiliare a San Marzano sul Sarno, l’avvocato e imprenditrice Carmela Zuottolo si prepara a una nuova sfida: la candidatura al consiglio regionale della Campania con Forza Italia. Una scelta, la sua, che nasce dal desiderio di portare in Regione la concretezza e la vicinanza al territorio maturate negli anni di amministrazione locale.

“Con la stretta di mano ad Antonio Tajani, leader di Forza Italia e vicepremier, ho preso un impegno che sento nel cuore: esserci, con dedizione e passione, per il partito e per la mia terra”, dichiara la Zuottolo. “Forza Italia rappresenta equilibrio, competenza e moderazione: valori nei quali mi riconosco pienamente. Essere a disposizione significa ascoltare i bisogni reali, lavorare per far crescere la nostra comunità e costruire nuove opportunità per il futuro”.



La candidata azzurra sottolinea come la sua esperienza da amministratrice locale le abbia fornito strumenti concreti per affrontare le sfide regionali. “Essere stata sindaca e consigliera comunale di San Marzano sul Sarno mi ha insegnato cosa significa amministrare davvero: affrontare i problemi, trovare soluzioni anche con poche risorse, e soprattutto ascoltare. È un bagaglio umano e politico che porterò con me in Regione”.

Tra i temi prioritari, Zuottolo pone l’accento su infrastrutture, lavoro e sostegno alle famiglie. “Mi impegnerò per le fasce più deboli, gli anziani e le famiglie, ma con uno sguardo attento anche ai trasporti e alla logistica, che sono la vera chiave per lo sviluppo del territorio. Senza una mobilità efficiente non c’è crescita né occupazione”.

Particolare attenzione sarà dedicata all’Agro nocerino-sarnese, un’area che la Zuottolo definisce “una terra straordinaria, con enormi potenzialità economiche, agricole e culturali”. “Serve una strategia condivisa, una visione comune: basta divisioni e localismi. Solo lavorando insieme, con una pianificazione moderna e una rete di comuni che dialogano, possiamo valorizzare davvero le eccellenze del comprensorio”.

La Zuottolo guarda inoltre ai giovani e alla cultura come pilastri di un futuro sostenibile per la Campania. “Bisogna investire in formazione, cultura e politiche attive del lavoro. I nostri ragazzi devono poter costruire qui il loro futuro, non essere costretti ad andare via. La Regione deve accompagnarli, non sostituirsi a loro”.

Infine, un impegno deciso per le aree interne della provincia di Salerno, spesso dimenticate. “Le aree interne non sono un problema, ma una risorsa. Penso al Cilento e al Vallo di Diano, territori meravigliosi che meritano infrastrutture, servizi e opportunità. Servono incentivi per chi vuole restare o tornare, puntando su turismo sostenibile, agricoltura di qualità e valorizzazione dei borghi. Sarò la voce dei cittadini e delle comunità, pronta a trasformare le idee in azioni concrete, sempre con l’obiettivo di far crescere il nostro territorio. Con forza e con cuore”.