REGIONALI IN CAMPANIA. CADE L’ULTIMO TABU’, DE LUCA: “APPOGGIO ROBERTO FICO”

“Se appoggerò Roberto Fico? Appoggio il centrosinistra e spiegherò a tutti, a cominciare da Fico, che il tempo della demagogia e delle stupidaggini è finito”. Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine della Festa dell’Ottimismo 2025 in corso a Firenze.”La Campania, dopo 10 anni di rivoluzione democratica e civile, ha bisogno di proposte serie e non di scemenze se si vuole vincere la campagna elettorale – ha aggiunto De Luca – Spiegherò a Fico che, siccome è stato dieci anni all’opposizione nel governo campano, deve imparare prima le cose che abbiamo fatto e di quelle deve parlare sennò di cosa parla? Non essendo Richard Gere o Monica Bellucci dovrà conquistare consensi parlando delle cose fatte”.”Ricorderò a Fico – ha proseguito – un dato numerico: quando in una campagna elettorale in Campania i 5 Stelle prendono il 9% e De Luca il 70%, chi deve cambiare secondo voi? Credo che debba cambiare chi prende il 9%, deve imparare a parlare ai cittadini e conquistare il consenso. Si farà una battaglia per il centrosinistra, per dare continuità al governo regionale”

