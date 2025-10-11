REGIONALI IN CAMPANIA. EDMONDO CIRIELLI: “LA CAMPANIA PUO’ AVERE UN FUTURO DIVERSO”

“Credo che la Campania possa avere un futuro diverso, possa avere di più. Dai leader nazionali è stato deciso che fossi io la persona che doveva prendere il guanto di questa sfida e l’ho fatto con grande senso di responsabilità e orgoglio, mettendo in discussione anche quello che si ha”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, e candidato del centrodestra alle prossime regionali in Campania in programma il 23 e 24 novembre.

Slogan scelto dal candidato per la campagna elettorale è ‘Rialziamoci per tornare grandi’, definito “non nostalgico, né presuntuoso”. Cirielli, nella fase di campagna elettorale, non si dimetterà dalla carica di vice ministro ma ha spiegato che “ora che sono candidato mi asterrò da atti collegati al mio ufficio, sebbene non sia un momento facile, e ne ho già parlato con il ministro Tajani”.

Affrontando il tema del programma elettorale, il candidato ha riferito che la stesura sarà affidata a un comitato costituito dai coordinatori regionali dei partiti a cui siederà una persona di sua fiducia, ma ha evidenziato che i punti principali verteranno su sanità, trasporti, ambiente, lavoro. A chi gli ha chiesto se abbia già in mente dei profili per la costituzione della Giunta, in caso di vittoria, Cirielli ha risposto: “Non ho già dei profili né opzioni sulle deleghe. Se ne deve parlare con i partiti, prima vinciamo le elezioni e poi insieme sceglieremo tutti i profili che saranno nella disponibilità dei partiti, ma l’importante è che siano persone competenti”. Una Giunta che per Cirielli deve essere “tendenzialmente politica, ma non escludo che i singoli partiti possano scegliere anche dei profili tecnici”. Una campagna elettorale che – ha sottolineato il candidato – “sarà incentrata sulle persone e con i candidati.

Avrò una grande interlocuzione anche con i corpi intermedi” e sul risultato finale Cirielli ha detto: “C’è la possibilità di fare un grande ribaltone. Questa elezione ha un forte sapore amministrativo e locale e non voglio caricare questa campagna elettorale di un significato nazionale”. Guardando al campo avversario, Cirielli ha evidenziato che “noi dobbiamo misurarci su quello che loro hanno fatto in questi dieci anni di governo regionale e quello che vogliamo fare noi per risolvere i problemi che loro hanno creato”. Un voto che potrà essere, come è stato nelle Regioni in cui si è già votato, caratterizzato dall’astensionismo. “I dati sono preoccupanti e ci dobbiamo aspettare che circa il 50 per cento non vada a votara – ha concluso – è una sconfitta di tutti. Mi piacerebbe che gli elettori scontenti votassero per me, che magari dessero anche un voto disgiunto che credo ci sarà. Noi non possiamo rinunciare alla speranza”

