GIANFRANCO ROTONDI: “IL SIMBOLO DELLA DC TORNA SULLA SCHEDA ELETTORALE, A SOSTEGNO DI CIRIELLI”

“La Democrazia Cristiana si presentò per l’ultima volta in Campania, nel 1993, alle elezioni comunali di Napoli. Tornerà sulla scheda elettorale molti anni dopo, nelle elezioni regionali della Campania del 2005, con un nuovo simbolo, a sostegno della mia candidatura a presidente della Regione. Da allora la Democrazia Cristiana é stata sempre presente in parlamento e nella società. Oggi si presenta ancora una volta in Campania, con una propria lista a sostegno di Edmondo Cirielli presidente della regione Campania. Oggi la corsa é iniziata con una conferenza stampa a Napoli del candidato presidente, a cui abbiamo partecipato con entusiasmo”.

Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi, a margine della conferenza stampa di presentazione a Napoli della candidatura di Edmondo Cirielli a presidente della regione Campania.