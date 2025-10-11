GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “CIRIELLI, UNA CANDIDATURA FORTE ED AUTOREVOLE”

Il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Giuseppe Fabbricatore, pronto alla candidatura per il Consiglio Regionale nella lista del partito di Giorgia Meloni, questa mattina, a Napoli, in occasione della presentazione ufficiale alla stampa della candidatura di Edmondo Cirielli, ha sottolineato la forza politica della scelta ricaduta sull’attuale Vice Ministro agli Esteri.

“Una candidatura forte,” scrive Fabbricatore, ” credibile ed autorevole pronta a dare una guida trasparente e d’impegno concreto per i territori e per la Regione. Ci aspettano nuove sfide per il benessere e la crescita dei nostri territori: saremo e sarò al suo fianco con la solita lealtà ed orgoglio. Oggi, da Napoli, un centro-destra unito è in marcia verso la vittoria.”