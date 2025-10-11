SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “ALTRI 3 MILIONI DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE CAMPANIA”

Con il Decreto Dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025, la Regione Campania ha assegnato al Comune di San Valentino Torio un nuovo finanziamento di 3 MILIONI DI EURO per la messa in sicurezza, riqualificazione e riammagliamento logistico di diverse strade e piazze del nostro territorio.
Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.
Un risultato importantissimo, che si aggiunge al finanziamento del 2018, con cui — sempre grazie alla Regione Campania e al Presidente Vincenzo De Luca — riqualificammo circa 20 km di strade cittadine.
Il nuovo progetto, approvato in Giunta oltre un anno fa, rappresenta un’altra opera pubblica strategica per la crescita e lo sviluppo di San Valentino Torio.
Tra gli interventi più significativi, la riqualificazione completa della piazza antistante la Villa Comunale “Giuseppe Corazziere”, che sarà totalmente rinnovata e valorizzata.
Un’altra grande opera che cambierà il volto del nostro paese, in continuità con gli interventi già realizzati o in corso, come la rigenerazione urbana del centro storico.
Un sentito ringraziamento all’Assessore ai Lavori Pubblici e ViceSindaco Rosanna Ruggiero, ai dipendenti e collaboratori del Settore Lavori Pubblici, a tutta l’Amministrazione Comunale, e naturalmente alla Regione Campania e al Presidente On. Vincenzo De Luca per la costante attenzione e vicinanza dimostrata in questi anni verso la nostra comunità.