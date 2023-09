CARMINE AMATO (FDI): “FUGA GIOVANI ? STUPORE PER PAROLE DI GUZZO CONTRO IANNONE”

“Ho letto, con particolare stupore, le dichiarazioni del Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo il quale, rispondendo ad alcune dichiarazioni del Senatore Antonio Iannone, attribuiva al centro destra, che ha governato la Provincia di Salerno fino al 2013, le responsabilità per la fuga dei giovani dal territorio, cosi’ come certificato da un recente studio.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Carmine Amato.

Ebbene, credo che per gli uomini del Pd il tempo si sia fermato e molti di loro non hanno ancora compreso il fallimento dei governi, a tutti i livelli istituzionali, a guida centro sinistra che hanno distrutto la nostra economia, la nostra sanità, le nostre giovani generazioni. Bene ha fatto il Senatore Iannone a rimarcare come, in Campania ed in Provincia di Salerno, da 10 anni il Partito Democratico governa senza dare risposte alle problematiche dei cittadini, preoccupandosi solo di mantenere un potere fine a se stesso. Credo che il Vice Presidente Giovanni Guzzo debba fare, sotto l’aspetto politico, un profondo esame di coscienza prima di muovere accuse nei confronti del centro destra.