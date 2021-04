CARMINE MENSORIO: “IN COMMISSIONE LAVORO IL PIANO DELLA REGIONE CAMPANIA”

Il presidente della terza Commissione permanente del Consiglio regionale della Campania, Carmine Mensorio, ha convocato per lunedì prossimo, alle ore 15, un`audizione sul Piano per il Lavoro della Regione Campania/Concorso Territoriale. All`audizione parteciperanno l`Assessore regionale al lavoro, i rappresentanti dell`Anci, del Formez, della Direzione Generale Lavoro e le organizzazioni sindacali. “La pubblica amministrazione – afferma Mensorio – sta pagando lo scotto di un blocco del turn over che ha progressivamente impoverito gli organici con ripercussioni significative sui servizi erogati ai cittadini. E` evidente che le istituzioni regionali debbano necessariamente evitare un appesantimento degli iter concorsuali, al fine di agevolare un celere inserimento in organico di chi ha partecipato al concorso Ripam e ha già sostenuto due prove scritte. D`altronde questi giovani termineranno a maggio il periodo di tirocinio presso gli Enti locali campani, dopo aver acquisito un bagaglio di formazione ed esperienza sufficiente ad un loro inserimento nella PA.” “La decisione di convocare un`audizione in Commissione – prosegue il Presidente della III Commissione – nasce dalla volontà di mettere insieme intorno a un tavolo le istituzioni e le parti coinvolte al fine di arrivare presto ad una soluzione che, in linea con il D.L. 11 del 1 aprile 2021, serva a dare ai giovani che hanno partecipato al concorso una risposta definitiva e chiara. Lo dobbiamo non solo a loro, ma anche ai cittadini che dalla Pubblica amministrazione si aspettano di ricevere servizi efficienti e puntuali”, conclude Mensorio

Share on: WhatsApp