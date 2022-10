CARO BOLLETTE, L’ALLARME DEI COMUNI: SERVE 1 MILIARDO O SI FERMANO I SERVIZI

I sindaci vedono nero per il caro bollette e chiedono al governo di stanziare un altro miliardo di euro per consentire di poter andare avanti. «Contro il caro bollette come comuni chiederemo al prossimo Governo, una volta insediato, uno stanziamento di 200 milioni da inserire nel dl aiuti quater, poi in legge di bilancio chiederemo lo stanziamento di 800 milioni che potranno valere anche per il 2023 per le situazioni più critiche dei bilanci comunali. Da qui al varo del nuovo governo prepareremo un pacchetto di misure anche tecnico-contabili per fermare il calo delle entrate dei comuni previsto per il 2023 e per far fronte al perdurare dell’incremento dei costi energetici». Lo ha riferito il delegato alla finanza locale dell’Anci, Alessandro Canelli. Canelli ha lanciato l’allarme: «Si rischia di dover fermare i tram, tenere parti delle città al buio, spegnere completamente le luci sui monumenti e tagliare i riscaldamenti».

