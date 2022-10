SALERNO. CATELLO LAMBIASE (M5S): “DE LUCA SCOPRE IL CLIENTELISMO MA DIMENTICA IL COMUNE DI SALERNO”

Il MoVimento 5 Stelle ha certamente avuto il merito di dotare l’Italia di uno strumento presente in tutti i Paesi europei, in un momento storico in cui migliaia di famiglie non avrebbero altrimenti potuto affrontare gli anni di crisi dovuti alla pandemia prima e alla guerra poi, ma il Reddito di Cittadinanza è una misura dello Stato, non gestito da un partito politico o da singoli individui, ed è quindi lo Stato ad individuare chi ha effettivamente titolo a beneficiarne, senza alcun tipo di favoritismo.

Se alle ultime elezioni alcuni cittadini percettori del Reddito hanno scelto di sostenere con il proprio voto il movimento politico che ha ideato questo strumento, lo dobbiamo anche e soprattutto alla paura instaurata in loro da tutti quei partiti che hanno impostato la loro campagna elettorale sulla minaccia di eliminarlo, senza offrire allo stesso tempo una soluzione alternativa o migliorativa a chi, grazie a questo strumento, sostiene se stesso e la propria famiglia.



Invito, pertanto, il Presidente De Luca a valutare se il fenomeno del clientelismo non si verifichi, invece, proprio nel Comune da lui gestito da 30 anni ed oggi teleguidato. Infatti, ricordiamo che – da recenti indagini della magistratura – è stato supposto che molti cittadini per poter lavorare all’interno delle cosiddette cooperative sociali, sono stati invitati a sostenere e/o indicare sulla scheda elettorale candidati al Consiglio comunale a cui queste sono direttamente collegate.