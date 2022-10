FORZA ITALIA. IN PROVINCIA DI SALERNO PARTE LA RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

Un partito inclusivo e partecipato, aperto a simpatizzanti, militanti e cittadini fortemente radicato negli ideali europeisti e liberali. L’input dell’ultima direzione regionale di Chiusano è arrivato forte e chiaro anche ai co-coordinatori provinciali di Salerno di Forza Italia. Nel corso dell’ultima riunione del direttivo provinciale i co-coordinatori hanno infatti deciso di avviare questa nuova fase partendo dai territori e dalle donne e gli uomini che li rappresentano. Per raggiungere gli obiettivi auspicati dal partito, i Co-coordinatori provinciali, avvieranno direttamente una serie di incontri finalizzati alla riorganizzazione del partito. L’ascolto avverrà in maniera costruttiva e graduale e toccherà tutta la provincia di Salerno. In questa ottica e per ottimizzare il grande lavoro da fare si è deciso in questa prima fase di delegare per Amalfi e Maiori Fulvio Mormile, per Battipaglia Ģiuseppe Ruberto; per Agropoli ed Eboli Costabile Spinelli; per Capaccio Paestum Roberto Celano mentre l’Onorevole Lucia Vuolo si occuperà di Nocera Inferiore e Pagani.

