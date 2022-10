CONSIGLIO REGIONALE: SI TORNA IN AULA IL 18 ED IL 25 OTTOBRE. ORDINE DEL GIORNO DA DEFINIRE

La riunione dei Capigruppo all’interno del Consiglio Regionale della Campania, nel corso della riunione che si è tenuta nella giornata di ieri, ha stabilito, dopo la lunga pausa estiva e quella per le elezioni regionali, il ritorno al funzionamento del Consiglio Regionale con un doppio appuntamento per il mese di Ottobre. Si torna, infatti, in aula il 18 Ottobre ed il 25 Ottobre, anche se l’ordine del giorno per entrambe le sedute è ancora da definire. Al momento, infatti, non ci sono leggi regionali da licenziare in aula, in attesa che inizi il percorso, all’interno delle Commissioni, della Legge di Bilancio Regionale 2023.

Share on: WhatsApp