COMUNE DI SALERNO. FORZA ITALIA CHIEDE CHIAREZZA SUI PROBLEMI DEL BILANCIO

“Le indiscrezioni che trapelano dagli organi di stampa e dai comunicati di organizzazioni sindacali, in relazione ai rilievi del MEF sul piano di adesione al salva città, appaiono preoccupanti e meritorie di immediato approfondimento.”

Lo scrive, in una nota, il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Le condizioni dei conti pubblici dell’Ente, al netto delle rassicurazioni poco convincenti e di rito dell’Assessore, sono tutt’altro che confortanti. Un eventuale “bocciatura” del MEF al piano presentato dal comune per il Salva Città, renderebbe probabilmente ardua la possibilità di evitare il dissesto finanziario dell’Ente. A quanto si legge, il MEF riterrebbe poco plausibili talune previsioni di entrate che, tra l’altro, sono state anche oggetto di attenzione e di sollecitazione delle opposizioni. In particolare preoccuperebbero i reiterati rilevanti importi, appostati annualmente tra le entrate, relativi alle alienazioni di beni comunali per cui, tra l’altro, sistematicamente

non si procederebbe neppure a produrre i bandi per le vendite. Si tratta di previsioni di entrate su cui in più occasioni abbiamo espresso seri dubbi. Appare, dunque, necessario acquisire l’intero carteggio intercorso tra il MEF ed il Comune dalla data di presentazione del piano per l’adesione al Salva Città prodotto dall’Ente.

Sarebbe, dunque, opportuno convocare congiuntamente le Commissioni Trasparenza e Bilancio, al fine di ascoltare l’Assessore al Bilancio e chiederle di relazionare sulla vicenda. Appare, altresì, evidente che le condizioni in cui versano le finanze dell’Ente non possano essere esclusivamente addebitate all’attuale esponente tecnico della G.M., come si legge da talune tardive e preoccupate contestazioni, ma sono l’effetto di decenni di sprechi e spese folli, spesso destinate a foraggiare il consenso, di cui in pochi hanno costantemente paventato le nefaste conseguenze. A tal fine, chiedo alle S.V. di convocare con urgenza una seduta congiunta delle Commissioni da voi presiedute, di invitare l’Assessore Adinolfi ed il dirigente al settore finanziario e di acquisire tutte le eventuali missive inoltrate dal MEF all’Ente le note di risposta del Comune.