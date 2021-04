CARPENTIERI (FDI) CONTRO CASCONE: “CADUTA DI STILE ACCUSA COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO”

“Per chi riveste importanti ruoli istituzionali, lo stile non può essere mai un dettaglio. Per questo mi ha molto sorpreso leggere su Facebook le accuse di “incapacità” che il collega Consigliere regionale Luca Cascone ha lanciato all’Amministrazione comunale di Sant’Egidio del Monte Albino, riferendosi a me e all’attuale Sindaco facente funzioni. Trovo che il post dell’Onorevole Cascone costituisca una grave caduta di stile, oltre che un grave sgarbo istituzionale.” Lo scrive il Consigliere Regionale di Fdi ed ex Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri.

Intanto, in generale, credo che chi rappresenta un’Istituzione importante come la Regione debba sentire il dovere di accompagnare le amministrazioni locali e non di criticarle con tanta superficialità.

Più nello specifico, mi permetto di ricordare al collega Cascone che le opere a cui si riferisce – la nuova rampa autostradale e la strada di collegamento – sono opere che, da Sindaco, ho personalmente e fortemente voluto, con coraggio e determinazione, insieme a tutta la mia amministrazione. Dunque, se c’è qualcuno che ci ha creduto, ritenendole strategiche per il territorio dell’Agro, sono stato io e non certo la Regione. Ci ho creduto da subito e, per questo, mi sono assunto la responsabilità di investire migliaia di euro di fondi comunali per la progettazione, venendo per questo addirittura attaccato. Ci ho creduto al punto da chiedere e ottenere il coinvolgimento dei comuni di Pagani, Angri, Corbara e San Marzano, che hanno adottato specifici atti deliberativi, giudicando anch’essi queste opere strategiche. Ero convinto che l’importanza di quelle opere e la qualità della nostra progettazione ci avrebbero dato ragione, come poi è effettivamente accaduto con la concessione dei finanziamenti: Sant’Egidio è stato l’unico comune a vedersi approvati due diversi progetti.

Cascone saprà certamente che avremmo potuto limitarci ad asfaltare qualche strada, come hanno fatto molti altri comuni, la qual cosa ci avrebbe evitato procedure amministrative assai più complesse e impegnative, compreso il coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e della società Autostrade. Ma, come Cascone dovrebbe sapere, la politica è fatta anche di lungimiranza e coraggio. Altro che incapacità…

Se, anziché scrivere su Facebook, l’Onorevole Cascone avesse fatto visita agli uffici comunali, come si conviene ad un rappresentante istituzionale della sua autorevolezza, si sarebbe reso conto del grande sforzo fatto dai miei tecnici, che, a brevissimo, porterà all’avvio dei lavori. E del resto, facendo visita al Comune, Cascone, che è figlio della terra dell’Agro e che da questa terra è stato premiato con tanti voti, avrebbe anche dimostrato un’attenzione al territorio in grado di andare oltre il momento elettorale.

Ad ogni modo, sarà mia cura invitare il collega Cascone a incontrare i tecnici presso gli uffici comunali di Sant’Egidio, dove potrà rendersi conto personalmente della situazione. Consiglierei anzi al collega di fare un giro in tutti i comuni destinatari dei finanziamenti per accertarsi dello stato dei fatti, per poi, solo dopo questa attenta ricognizione diretta, scrivere un dettagliato report, carte alla mano. Sarebbe un lavoro molto più credibile di vicinanza al territorio, a prescindere dai giudizi facili e sommari.

Ovviamente inviterò Cascone anche quando, a breve, inaugureremo il cantiere e, successivamente, l’opera finita.