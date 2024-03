CASERTA. MASSIMO GRIMALDI: “CON FDI PER PORTARE SOLIDARIETA’ AGLI UOMINI IN DIVISA”

Anche il Consigliere Regionale Massimo Grimaldi ha risposto all’appello nazionale, giunto dai vertici nazionali di Fratelli d’Italia, di portare solidarietà agli uomini in divisa, dopo gli attacchi degli ultimi giorni e dopo i fatti di Pisa.

“Dopo gli attacchi e le contestazione degli ultimi giorni,” scrive Massimo Grimaldi, ” con Fratelli d’Italia questa mattina per un incontro con il Questore di Caserta per testimoniare la nostra vicinanza e soprattutto per dire grazie alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine che ogni giorno difendono la nostra libertà e garantiscono la nostra sicurezza. Grazie”