CASO PSI. IL CONTRIBUTO PER LA CANDIDATURA DI MARAIO NELLE LISTE PD NON PAGATO

Il Partito Socialista Italiano non ha ancora pagato il contributo dovuto, al Partito Democratico, per la candidatura alle Politiche del Segretario Nazionale Enzo Maraio, poi non eletto alle ultime politiche dello scorso settembre. La notizia, lanciata dal quotidiano Cronache, fa riferimento ad una serie di difficoltà di carattere economico dello stesso PSI che, sempre secondo quanto riportato, non avrebbe saldato il contributo per la candidatura, poi fallita, del Segretario Nazionale Maraio. Il clima, all’interno del piccolo partito, è sempre piu’ rovente e l’impressione è che l’accordo che Maraio, per le Politiche 2022, ha siglato con il Partito Democratico non sia andata giu’ a molti, anche perchè per la prima volta nella storia repubblicana nessun esponente del Partito Socialista è stato eletto in Parlamento.

