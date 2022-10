CASTEL SAN GIORGIO. BANCHETTI AL CIMITERO PER IL PAGAMENTO DELLE LAMPADE VOTIVE

Banchetti con tanto di timbro e ricevuta fiscale allestiti all’interno del Cimitero del Comune di Castel San Giorgio. La foto sta facendo il giro del web ed a denunciare il caso i consiglieri comunali di opposizione del Gruppo Civica per Castel San Giorgio.

Come già anticipato in un precedente post i consiglieri Comunali Filomena Pascariello, Stefania De Maio, Michele Salvati e Biagio Apostolico, del Gruppo “Civica per Castel San Giorgio” hanno protocollato una istanza per la rimozione dei banchetti presenti all’interno del Cimitero per il pagamento delle lampade votive.