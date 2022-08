CASTEL SAN GIORGIO. I CONSIGLIERI DI FDI IN CAMPO PER SOSTENERE IMMA VIETRI

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Castel San Giorgio Michele Salvati e Stefania De Maio scendono in campo per sostenere la candidatura di Imma Vietri nel Collegio Uninominale dell’Agro per la Camera dei Deputati. Una candidata di Fratelli d’Italia, del partito di Giorgia Meloni, nel Comune che ha schierato il sindaco, un’altra donna, Paola Lanzara, come candidata per il Partito Democratico.

“La prima volta che voto è alle regionali del 2015 e tra i tanti candidati del partito decisi di votare Imma Vietri, fu una grande battaglia, a Castel San Giorgio ero l’unico suo sostenitore con un ruolo politico e contro ogni pronistico strappammo un risultato straordinario.”

Lo scrive Michele Salvati.

Una Donna dalle mille virtù, innanzitutto intelligente, capace, competente, sempre attenta, mai fuori luogo, sempre composta, garbata, con grande senso dell’humor, sempre presente, rispettosa delle leggi e delle regole, mai una polemica, una paciere, il mio pompiere, sempre pronta a consigliarmi, a calmarmi, a non farmi fare guerre, a riprendermi sempre ma soprattutto a proteggermi ogni volta, sempre, e senza mai dirmelo per farmelo pesare, non te l’ho mai detto ma l’ho senpre saputo. Una leonessa dal bellissimo sorriso. Per tutti i dirigenti e i militanti è vista come una sorella maggiore, un porto sicuro, con la quale discutere e ragionare di tutto e sempre pronta con una soluzione. Sempre disponibile anche alle telefonate più insensate oltre mezzanotte.