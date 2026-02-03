CASTEL SAN GIORGIO. PIETRO TORO E’ IL NUOVO SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO

A supporto del nuovo segretario è stato confermato il direttivo uscente, una squadra variegata e rappresentativa del tessuto sociale locale, composta da professionisti, imprenditori, commercianti, studenti e cittadini impegnati, arricchita dall’ingresso di giovani e donne pronti a offrire energie, competenze e nuove idee.
Il Circolo si prepara alle prossime sfide politiche su più fronti: da un lato, le linee programmatiche e le tappe indicate dal Partito Democratico a livello nazionale, con particolare attenzione all’imminente referendum; dall’altro, la preparazione alle elezioni comunali del 2027, lo studio delle criticità locali, la definizione di un programma per il futuro e la costruzione di intese utili a un confronto politico ampio e costruttivo. La squadra rappresenta un gruppo di uomini e donne liberi, pronti a scendere in campo per il futuro di Castel San Giorgio.
Il segretario professore Pietro Toro, professionista stimato e già uomo di Partito, vanta una lunga esperienza politica, una profonda conoscenza delle dinamiche interne e una costante attenzione alle problematiche del territorio. Già da tempo ha contribuito al rilancio del Circolo, mettendo a disposizione competenze e capacità di coordinamento.
Il Circolo Pd di Castel San Giorgio opererà inoltre in stretta sinergia con il neo eletto segretario provinciale Giovanni Coscia e con il segretario regionale Piero De Luca, rafforzando il collegamento tra i diversi livelli del partito. Centrale sarà anche la collaborazione con i circoli viciniori, nell’ottica di una rete territoriale capace di condividere analisi, proposte e iniziative comuni.
Il Circolo guarda così al futuro con rinnovato dinamismo, consolidando il proprio ruolo di spazio aperto di confronto e proposta, fondato su passione, responsabilità e senso di comunità. Avanti insieme, con lo sguardo rivolto al futuro e le radici saldamente piantate nel territorio.