CASTEL SAN GIORGIO. PIETRO TORO E’ IL NUOVO SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Si apre una nuova stagione politica per il Partito Democratico di Castel San Giorgio. Con l’elezione del professore Pietro Toro alla guida del Circolo cittadino, avvenuta nel congresso tenutosi lo scorso fine settimana, prende ufficialmente il via un percorso che punta a rafforzare il legame tra partito, territorio e comunità, nel segno della continuità e di un rinnovato slancio partecipativo.

A supporto del nuovo segretario è stato confermato il direttivo uscente, una squadra variegata e rappresentativa del tessuto sociale locale, composta da professionisti, imprenditori, commercianti, studenti e cittadini impegnati, arricchita dall’ingresso di giovani e donne pronti a offrire energie, competenze e nuove idee.

Il Circolo si prepara alle prossime sfide politiche su più fronti: da un lato, le linee programmatiche e le tappe indicate dal Partito Democratico a livello nazionale, con particolare attenzione all’imminente referendum; dall’altro, la preparazione alle elezioni comunali del 2027, lo studio delle criticità locali, la definizione di un programma per il futuro e la costruzione di intese utili a un confronto politico ampio e costruttivo. La squadra rappresenta un gruppo di uomini e donne liberi, pronti a scendere in campo per il futuro di Castel San Giorgio.

Il segretario professore Pietro Toro, professionista stimato e già uomo di Partito, vanta una lunga esperienza politica, una profonda conoscenza delle dinamiche interne e una costante attenzione alle problematiche del territorio. Già da tempo ha contribuito al rilancio del Circolo, mettendo a disposizione competenze e capacità di coordinamento.

Il Circolo Pd di Castel San Giorgio opererà inoltre in stretta sinergia con il neo eletto segretario provinciale Giovanni Coscia e con il segretario regionale Piero De Luca, rafforzando il collegamento tra i diversi livelli del partito. Centrale sarà anche la collaborazione con i circoli viciniori, nell’ottica di una rete territoriale capace di condividere analisi, proposte e iniziative comuni.

Il Circolo guarda così al futuro con rinnovato dinamismo, consolidando il proprio ruolo di spazio aperto di confronto e proposta, fondato su passione, responsabilità e senso di comunità. Avanti insieme, con lo sguardo rivolto al futuro e le radici saldamente piantate nel territorio.