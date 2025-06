CAVA DE’ TIRRENI. CENTRO DESTRA E CIVICI, SENZA FORZA ITALIA, PRONTI CON IL CANDIDATO SINDACO ?

Il centro destra, senza Forza Italia, insieme ai movimenti civici di Cava de’ Tirreni pronti ad annunciare il nome del candidato Sindaco per la prossima tornata elettorale del 2026 ? A quanto pare si. E domani, nel corso della conferenza stampa, convocata per le 16:00, all’interno dei locali dell’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, potrebbe arrivare una prima svolta verso la campagna elettorale per le Comuni del centro metelliano. Resta, intanto, sempre la posizione autonoma di Forza Italia che, oggi, nella sostanza, è all’interno della maggioranza di centro sinistra che sostiene il Sindaco Vincenzo Servalli.

